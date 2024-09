Egitto | tra meraviglie e disillusioni

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 23 settembre 2024) “ Il mio viaggio innel 2010 mi ha lasciato ricordi indelebili, sia per la bellezza incommensurabile dei suoi monumenti storici, sia per alcune situazioni che mi hanno colpito profondamente e che mi hanno “regalato” anche qualche amarezza. Quando si pensa all’, subito ci vengono alla mente le magnifiche piramidi, quei giganti di pietra che sfidano il tempo e raccontano una storia millenaria. Anche se non ho potuto visitare la Valle dei Re a causa del caldo e degli orari proibitivi, ho potuto apprezzare moltissimi altri siti archeologici egizi e una delle esperienze più emozionanti è stata la visita alla statua colossale di “Ramses II”a Menfi che consiglio sicuramente, a chi visiterà prossimamente l’, di includere nel proprio itinerario.