Dopo Ragù e Aglio e olio Fulminacci si butta sulla pizza | nasce la collaborazione del cantautore con con Berberè

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 23 settembre 2024) "La realtà, questa rabbia è unaa metà / (Non mi va, non mi va, non mi va) / La magia, i p?nsieri, la grande bugia / (Non mi va, non mi va, non mi va) / Lo Champagne, il rumor? del mio compleanno / (Non mi va, non mi va, non mi va) / Sazietà, la certezza che finirà / (Non mi va, non mi va, non mi va)". Scriveva - anzi cantava - così- il giovanenato nel 1997 e iscritto all'anagrafe con il nome di Filippo Uttinacci - nel suo album Tante care cose e altri successi pubblicato nel 2021,essersi piazzato sedicesimo a Sanremo Giovani con Santa Marinella. Ora è in procinto di lanciare, domani, la nuovacon la catena di pizzerieche alla musica è particolarmente attenta come ha già dimostrato con lacol trombettista Paolo Fresu.