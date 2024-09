Campania Teatro Festival | con Ternitti emigrazione amore e riscatto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) “”, la trasposizione teatrale del bellissimo romanzo del premio Strega Mario Desiati realizzato da Giusy Frallonardo e Paolo Russo, è il secondo degli appuntamenti da non perdere al. In programma martedì alle 21 alSannazaro di Napoli, è una storia di, sofferenza, ma anche. Quello di Mimì, operaia cinquantenne, che, attraverso un dialogo con la figlia Arianna e la sua amica Teresa, traccia le linee della sua esistenza e fa rivivere sulla scena, con una narrazione di libertà che diventa impegno civile, il viaggio della sua famiglia in cerca di fortuna in Svizzera e il ritorno in Puglia, con maggiore consapevolezza e con la stessa voglia di lottare contro le ingiustizie. “” è il nome che i salentini davano all’eternit, una promessa di ricchezza che si trasformò ben presto in dolore e morti per amianto.