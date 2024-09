Atalanta-Como sopralluogo positivo | la partita si giocherà

Leggi tutta la notizia su bergamonews

valida per la 5ª giornata di Serie A 2024/25, inizia in ritardo di 45 minuti a causa della pioggia che non ha dato tregua alla città. L'acqua cade su Bergamo dalle 19 ininterrottamente: inizialmente sembrava lasi dovesse regolarmente disputare, o quantomeno iniziare. La tenuta del campo inizialmente ha lasciato rassicurazioni, anche se alcune pozze erano ben visibili. Le squadre e gli arbitri alle 20:10 hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento, senza verificare lo stato del campo. Ileffettuato alle 20:45 dal direttore di gara con i capitani Cutrone e De Roon ha fatto desistere dall'iniziare all'orario stabilito la gara. Inizio ritardato fino a miglioramento delle condizioni atmosferiche.