Allianz Milano pronta a ripartire Fusaro Non ci nascondiamo

(Di lunedì 23 settembre 2024)(ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi il roster per la stagione 2024-25 dell’in vista dell’inizio della Superlega maschile di pallavolo. Lo scorso anno il terzo posto in campionato e per la prima volta la qualificazione alla Champions League: “Ormai non possiamo più certo nasconderci. La penultima stagione siamo arrivati quarti in SuperLega, l’ultima terzi, siamo in Champions League. Dobbiamo accettare quest’anno di partire anche noi tra le favorite in un campionato che sarà di livello altissimo dopo le Olimpiadi – ha dichiarato il presidente Lucio-. Sembra ieri, ma è già passato un anno dall’ultima volta che siamo visti qui in questo splendido auditorium dia presentare la nostra stagione. Sono felice ed orgoglioso di farlo ancora qui con chi, per la sesta stagione, sostiene il nostro cammino.