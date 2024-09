Roma tra caos e sorrisi L’ad Souloukou si dimette Juric parte col botto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Alla fine la partita è la cosa meno importante della giornata, in casa. Il debutto diviene oscurato dalle dimissioni della Ceo Linaarrivate in mattinata, dimissioni arrivate per paura dell’ambiente che si è creato (da sabato laera sotto scorta), ma anche per l’ammissione dei propri errori. L’ultimo è stato decisivo: aver sottovalutato l’impatto sulla piazza dell’esonero di Daniele De Rossi, sostenuto per il suo passato dalla tifoseria e della città. Dan e Ryan Friedkin hanno accettato le dimissioni non solo perché nei confronti della manager greca erano arrivate minacce fisiche, ma anche perché hanno capito di aver sbagliato. E questo apre un altro fronte, soprattutto se davvero tra Friedkin padre e figlio sono emerse divergenze d’opinione.