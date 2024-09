Mecna curiosità e vita privata del rapper

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024), al secolo Corrado Grillo è uncon all’attivo quasi vent’anni di carriera, avviata insieme a Lustro e Totò Nasty con la crew Microphones Killarz., le collaborazioni più importanti Stasera l’artista sarà ospite di Suzuki Music Party, dove. presenterà il singolo Immagina realizzato insieme a Fudasca, Francesca Michielin e Tredici Pietro. Nato a San Giovanni Rotondo nel 1987, a tredici anni comincia a muovere i primi passi nel mondo del rap fondando i Microphones Killarz con i quali pubblica due album. Nel 20026 avvia la carriera solista pubblicando Propaganda, primo ep, che ottiene un buon riscontro dalla critica. Tre anni dopo, entra a far parte del collettivo Blue Nox, insieme a nomi importanti della scena rap italiana come Kiave, Ghemon, Macro Marco e Hyst. Nel 2010 esce il secondo EP, intitolato Le valigie per restare.