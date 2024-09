Marc Marquez a muso duro contro Bastianini | Il sorpasso a Martin andava sanzionato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024)sta dalla parte di Jorge. Nella conferenza stampa del GP d’Emilia-Romagna, 14° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, il Cabroncito ha preso una posizione chiara sul quanto accaduto nell’ultimo giro traed Enea. Unal limite quello del romagnolo, che ha visto uno spazio e si è buttato nel primo settore, venendo a contatto con l’iberico, costretto a finire fuori dalla pista come lo stesso Enea. Si pensava che la Direzione Gara sarebbe intervenuta, tenuto conto di alcuni precedenti, ma invece non è stata aperta alcuna investigazione dal Panel degli Stewards. Ecco che, terzo al termine della gara a Misano, ha detto la sua sull’episodio. “Ilè stato al limite – ha detto– è vero che è uno dei sorpassi che ho fatto anche io, ma se in quelesci di pista o l’altro pilota finisce a terra, è sanzionabile.