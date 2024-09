La bellezza della solitudine per ritrovare se stessi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 22 settembre 2024) Staccarsi dai doveri familiari e dal caos del mondo. Meditare e concedersi un “sano” ozio, anche solo per qualche ora o, se possibile, per un giorno intero. Chiudere fuori il mondo per contemplare ciò che il Creatore dell’Universo ci ha donato e che, presi dal ritmo freneticovita moderna, rischiamo di perdere. Parola d’ordine: “Celebrare” la vita, un dono immenso! Viviamo in un mondo dove le responsabilità sembrano infinite. Per chi ha una famiglia, il tempo personale sembra sempre sfuggire, eppure è vitale ritagliarsi momenti diperl’equilibrio interiore. Dire qualche “no” mirato può aiutare a gestire le richieste incessanti. Anche poche ore alla settimana possono fare la differenza. Chiudere fuori il mondo e connettersi con la propria essenza permette di riscoprire lache ci circonda e riflettere su ciò che conta davvero.