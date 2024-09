I Cesaroni la settima stagione è a rischio? Le dichiarazioni di Claudio Amendola che hanno allarmato i fan

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 22 settembre 2024) La scorsa estate, dopo più di dieci anni dall’ultima messa in onda,aveva annunciato agli affezionatissimi fan de Iil ritorno della tanto amata serie tv. Le prime riprese erano previste per novembre, nonostante lo storico cast fosse stato un po’ rivoluzionato. Il revival della serie, infatti, aveva trovato il “no” di alcuni volti noti che non sarebbero stati disposti a partecipare alle riprese: Elena Sofia Ricci, in arte Lucia (qui le sue), Alessandra Mastronardi, nelle vesti di Eva e Micol Olivieri, alias Alice. Di fatto, però, stando alle recenti parole diin una lunga intervista a Il Messaggero, il tanto auspicato grande ritorno non sarebbe più così certo. Il primo ciak, infatti, sarebbe stato annullato: Il primo ciak a novembre non è confermato. Non vorrei parlarne. Iscivola in avanti per mille motivi.