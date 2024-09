Follonica e i danni del maltempo | I sottopassi sicuri sono una priorità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Ormai da tempoad ogni allerta meteo si ritrova spaccata in due, con tutti e 4 iallagati che non consentono né di entrare né di uscire. A tre mesi dall’insediamento della nuova amministrazione, qualcosa però sembra cambiare nel tentativo di risolvere o almeno migliorare la situazione. Tantii progetti in corso e altrettantigli interventi di manutenzione straordinaria già effettuati, che hanno consentito di limitare inell’ondata didi domenica 8 settembre. "Nei giorni precedenti all’allerta meteo – spiega Sandro Marrini con delega alla gestione delle acque di pioggia – abbiamo eseguito delle manutenzioni straordinarie per la pulizia delle caditoie dei tombini, delle tubazioni e delle cisterne che assorbono l’acqua nei. Abbiamo fatto verificare dagli elettricisti i sensori che avviano le pompe e il funzionamento delle stesse.