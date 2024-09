F1 Gp Singapore | le previsioni e le strategie di gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Marina Bay (), 22 settembre 2024 - Lando Norris per riaprire la corsa al titolo piloti, Max Verstappen per conservare o aumentare il proprio vantaggio. Il Gran Premio diodierno si presenta con queste premesse, dopo che la qualifica di ieri ha messo praticamente fuori gioco le due Ferrari e messo in evidenza un fine settimana per ora opaco di Oscar Piastri. La veste di variabile impazzita di questa domenica, nella lotta a due tra il pilota McLaren e quello Red Bull, la indosserà dunque la Mercedes, che vede Lewis Hamilton e George Russell pronti a lanciarsi verso quella che sarebbe una impronosticabile vittoria. A Marina Bay, dalle ore 14, ci sarà da divertirsi, ma ora valutiamo assieme quelle che potrebbero essere ledie i paradigmi secondo i quali dovrebbe corrersi, sulla carta, questo Gran Premio.