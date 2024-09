Calcio Serie A | Roma-Udinese 3-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 19.55 Comincia con una vittoria l'era Juric alla,in un momento delicatissimo. All'Olimpico,battuta 3-0. Giallorossi al primo successo a 6 punti, bianconeri alla prima sconfitta a 10. Dovbyk impegna Okoye. Sull'altro fronte Ehizibue colpisce mal da due passi. Al 19' El Shaarawy innesca Dovbyk che in diagonale mancino realizza con la Curva Sud ancora deserta per protesta.Celik e Dybala non trovano la porta. Ripresa. Bijol atterra Dybala, l'argentino trasforma il rigore (49'). La chiude Baldanzi appena entrato (70').