Tu si que vales Premio Campiello o Chi può batterci? La tv del 21 settembre

(Di sabato 21 settembre 2024) Per la prima serata in tv, sabato 21, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Chi può?”. Il primo show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport. Lo studio dà vita ad un gioco altamente coinvolgente anche per il pubblico da casa. La squadra di “Chi può?” è capitanata da Marco Liorni che, oltre a condurre, ha l’inedito ruolo di giocatore insieme ai suoi cinque compagni. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il piano migliore”: Mike Rosen, ex agente dell’F.B.I., ora impiegato di un’agenzia di sicurezza, viene ucciso da tre criminali dopo aver dato loro informazioni sul programma di consegna di un carico di diamanti Su RaiTre alle 21.20 ci sarà il documentario “La TV nel pozzo”.