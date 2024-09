Terribile incidente nella notte | 23enne sbalzato fuori dalla propria auto muore sul colpo Inutili i soccorsi E’ successo in via Carpinetana Ovest a Segni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024) Tragedia, in provincia di Roma, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita in un drammaticostradale avvenuto al chilometro 4 di via. Il giovane, alla guida di una Toyota Corolla, ha perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro un muro di cinta. Il violento impatto L’impatto è stato talmente violento da scaraventare il conducentedall’abitacolo attraverso il finestrino. Il giovane è stato ritrovato intorno alle 2 didai soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto. Nonostante i tentativi di rianimarlo, le gravi lesioni riportate hanno reso vano ogni intervento. L’indagine dei Carabinieri Sul luogo dell’sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro, che stanno svolgendo i rilievi per chiarire la dinamica esatta dell’