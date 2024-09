Pietro Senaldi | la resistenza dell' Anpi contro ebrei e Israele

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Al prezzo di due milioni di euro l'anno, tanto incassa dai contribuenti, l'Associazione Nazionale Partigiani offre all'opinione pubblica un'ampia gamma di idiozie con le quali, con il pretesto di difendere la democrazia, semina odio e divide l'Italia. L'ultima bestialità la fornisce la sezione di Lucca. All'indomania più grande operazione di guerra chirurgica di tutti i tempi - i cercapersone fatti scoppiare dai servizi segreti israeliani tra le mani di tremila capi di Hezbollah in Libano- i partigiani del 2024, che novantanove volte su cento non sono neppure i nipotini di coloro che ottant'anni fa fecero la, si lanciano in un esercizio di antisemitismo. «Lo Stato diha compiuto, su vasta scala, un ignobile atto terroristico, un'intollerabile azione inumana, il più insensato salto qualitativo mai compiuto da un Paese.