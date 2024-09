MotoGP Marc Marquez | I primi tre ne hanno di più sarei arrivato quarto anche partendo davanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024), dopo aver vinto le ultime due gare consecutive ad Aragon e Misano (GP San Marino), si è piazzato in quarta posizione al termine della Sprint del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento di fila sul circuito romagnolo e quattordicesimo round stagionale del Mondiale. Buon recupero dal settimo posto in griglia per lo spagnolo del Team Gresini, che non è riuscito però a tenere il passo delle prime tre Ducati GP24. “Oggise fossi partito secondo, l’obiettivo sarà questoper la gara di domani. In qualificano se la giocano Bagnaia e Martin, ma in garaBastianini prende il passo e va molto forte. Loro tre nedi più. Quando è così devi cercare quelposto, metterti lì e aspettare“, dichiara l’otto volte campione iridato.