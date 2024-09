L’Arezzo trionfa nel derby contro il Pontedera | Ogunseye decisivo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 21 settembre 2024) In untoscano pieno di emozioni,ha avuto la meglio sulgrazie a un colpo di testa vincente dial minuto 81. La squadra di Emanuele Troise ha dimostrato grande solidità difensiva, resistendo alle ripetute offensive dei granata, che non sono riusciti a sfruttare le loro occasioni. Trombini, portiere del, è stato protagonista di parate decisive, mantenendo la sua porta inviolata. Con questa vittoria, gli amaranto si aggiudicano unsofferto ma combattuto, portando a casa tre punti preziosi.: Tantalocchi; Gagliardi, Martinelli, Guidi; Perretta, Sala (84? van Ransbeeck), Ladinetti, Ambrosini (84? Cerretti); Ianesi; Italeng, Corona (69? Ragatzu). A disp.: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Pretato, Espeche, Cerretti, Pietra, Benucci. All.: Alessandro Agostini.