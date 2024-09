La tentazione di andare via | Non vogliamo più vivere qui Dateci una casa in una zona sicura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) FAENZA (Ravenna) Gianluca Ierpi e la moglie Alessia Lazzerini furono i primi, un anno fa, a pronunciare un termine allora proibito: "delocalizzazione". Nella loronel quartiere di via Fornace, appena a monte di Riolo Terme, sull’Appennino ravennate a poche centinaia di metri dalle fonti sulfuree e dalle piscine del Grand Hotel, loro non vogliono più viverci. L’altro ieri il quartiere si è allagato per la quarta volta in sedici mesi: accadde il 2 maggio 2023, il 16 maggio, poi di nuovo il 2 novembre, e infine ora. Con una lettera alla Regione e al commissario Figliuolo chiesero, lo scorso inverno, di essere delocalizzati: lo fecero mentre tutti o quasi chiedevano la messa in sicurezza del territorio; nel corpo a corpo tra le aree urbanizzate e l’Appennino in frantumi, loro avevano deciso di gettare la spugna per le troppe ferite subite.