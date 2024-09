Fedez e Chiara Ferragni canzone ‘a sorpresa’ | addio dissing con Tony Effe

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) –pubblica nel cuore della notte ‘Allucinazione Collettiva’, il suo ultimo brano. E’ unad’amore che chiama in causa. Chi si aspetta un’altra puntata delcon, dopo l’anticipazione diffusa qualche ora prima su Instagram, rimane deluso e nei commenti al video su YouTube non nasconde la propria perplessità, con il sospetto di aver assistito ad uno scontro costruito tra i due artisti per arrivare ad un epilogo ‘a, con l’uscita di un brano di tutt’altro tono rispetto alle strofe degli ultimi giorni. Il brano pare ripercorrere il matrimonio con l’influencer, tra alti e bassi, fino alla crisi che ha posto fine all’unione: “Ed io mi chiedo ancora se c’è un lieto fine a una favola infelice e storta”, canta, “finché magistrato non ci separi”.