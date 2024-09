Confcommercio polemica con il Comune di Pistoia per gli eventi di Natale 2024

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 21 settembre 2024), accuse aldiper i ritardi nell’organizzazione deglidi. “La questione che abbiamo sollevato era relativa alla necessità di muoversi con largo anticipo per compiere un salto di qualità”. A dirlo è il presidente di, Gianluca Spampani, che replica sul confronto per un evento fondamentale in arrivo tra tre mesi e rispetto al quale commercianti, ristoratori e albergatori esprimono preoccupazione profonda. “Il bando per la Casa di Babbo– dice Spampani – che quest’anno esce 15 giorni dopo rispetto al 2023, è il riflesso di quanto, probabilmente, non sia stata colta la rilevanza che questo periodo assume per le categorie che rappresentiamo, così come non si tiene conto di quanto gli altri territori, nostri diretti competitor, si siano mossi con largo anticipo”.