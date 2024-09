Berrettini c’è poco da stare allegri | problemi a non finire

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 21 settembre 2024) Matteo, magari il problema fosse solo quello: situazione complicatissima, non sarà semplice gestirla. Non v’è dubbio sul fatto che i riflettori siano puntati sul battaglione azzurro. Non solo per una questione di continuità e di possibile bis, quanto piuttosto per l’immagine che lo stesso dà di sé. La squadra di Filippo Volandri è incredibilmente unita e niente e nessuno, questa almeno è la sensazione, sembra poter scalfire l’intesa che i tennisti del Bel Paese hanno, giorno dopo giorno, instaurato. Matteoè stato grandioso nella fase a gironi della Coppa Davis (LaPresse) – Ilveggente.itUn’arma in più, un valore aggiunto che, almeno fino a questo momento, ha fatto la differenza. E ci sta, allora, che l’Italtennis sia ancora una volta la grande favorita, al momento di volgere lo sguardo alle Finals di Coppa Davis.