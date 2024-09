Asl di Salerno | concorso per 400 infermieri e OSS 10 fisioterapisti e 10 psicologi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale – Concorsi ed Esami n. 76 del 20 settembre 2024, i concorsi banditi dall’ASLpoco meno di un mese fa per 200 posti a tempo indeterminato per, 200 per operatori sociosanitari, 10 per, 10 perda inserire nella dotazione organica dell’Azienda a tempo indeterminato. La novità, per la parte assistenziale, è la previsione specifica di 50 posti per gli IFoC –di famiglia e di comunità – a cui è richiesto il titolo specifico del master di I livello universitario instica di Famiglia e di Comunità e che saranno destinati alle nuove Strutture per l’assistenza territoriale. Anche per gli OSS, la metà dei posti messi aè destinata alle Strutture territoriali aziendali.