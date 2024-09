Truccano due cani per farli sembrare panda ma iniziano ad abbaiare | scandalo allo zoo E i video dei visitatori diventano virali sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Erano andati a vedere dei bellissimi cuccioli dizoo di Shanwei, in Cina, quando, all’improvviso, questi ultimi hanno iniziato ad, confondendo, e non poco, i. Quelli che dovevano essere, infatti, erano in realtàChow Chow, una razza molto comune nella Cina settentrionale, accuratamente dipinti in modo daun altro animale. Sono diversi iche poi ihanno condiviso sui, mostrando icamuffati scorrazzare nel parco destinato ai. Scoperto l’inganno, gli ospiti, indignati, hanno mosso le loro accuse contro lo zoo, che, almeno inizialmente, ha preso le distanza queste ipotesi. Al contrario, il parco zoologico di Shanwei avrebbe inizialmente sostenuto che quegli animali fossero dei ‘’, una razza a metà tra le due specie.