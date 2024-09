Siamo senza soldi e affamate Ottantenne ospita a casa due ladre ventenni | narcotizzato e derubato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano, 20 settembre – Arrestate due ragazzeper avere rapinato un anziano in. La Polizia di Stato di Novara, con gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile è intervenuta in un'abitazione di Novara dove è stato ritrovato un ultraprivo di sensi disteso sul divano. L'abitazione era a soqquadro e risultavano mancanti alcuni oggetti in oro, il denaro contante e la carta bancomat contenuti nel portafogli, nonché il cellulare. Sul tavolo erano poggiati tre bicchieri, uno dei quali contenente un liquido più scuro degli altri due. L'uomo, ricoverato in ospedale, risultava positivo alle benzodiazepine, principio attivo spesso utilizzato in farmaci con proprietà ansiolitico-sedative.