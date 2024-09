Sarò tranquillo solo da morto | Tutte le liti di Ivan Juric l’ultimo allenatore incendiario della Serie A | a Roma può diventare esplosivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ad ascoltarla bene quella frase assomiglia molto a un manifesto programmatico. “Io, per dispiacere di mia moglie,sereno equando“. Sono soltanto poche parole. Ma raccontano molto del modo di intendere il calcio (e la vita) di, il nuovodopo l’esonero di Daniele De Rossi. Ruvido, nervoso, suscettibile, impulsivo, l’uomo di Spalato sembra avere un talento naturale per crearsi sempre nuovi nemici. A volti reali. A volte immaginari. Nel corso degli anni non c’è categoria che non sia riuscita ad attirarsi le sue ire. Calciatori. Allenatori. Presidenti. Arbitri. Direttori sportivi. Ma, soprattutto, giornalisti. Allievo prediletto di Gasperini,ha mutuato dal suo maestro idee tattiche e vis polemica. E non necessariamente in parti uguali. Tanto che il croato è diventato uno degli ultimi incendiari del calcio italiano.