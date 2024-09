Roma-Udinese i precedenti di Juric contro i friulani

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – Domenica prossima Ivanfarà il suo esordio sulla panchina dellain casal’, un avversario affrontato dal 49enne croato 13 volte da quando fa l’allenatore, con un bilancio in attivo di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La prima sfida risale al 6 novembre 2016, con il tecnico croato sulla panchina del Genoa e termina con un pareggio per 1-1 a Marassi. Sempre sulla panchina rossoblùaffronta in altre due occasioni icon una sconfitta il 10 settembre 2017 per 1-0 in trasferta e un pareggio casalingo per 2-2 in casa il 28 ottobre 2018. Sulla panchina del Verona sono 4 i match. Nel campionato 2019-2020 ci sono due pareggi entrambi per 0-0, il 24 settembre al ‘Bentegodi’ e il 16 febbraio in Friuli. Nella stagione successiva 2020-2021, il 27 settembre conquista la vittoria per 1-0, ko per 2-0 al ritorno il 7 febbraio.