Processo Open Arms le vittime chiedono a Salvini un risarcimento da un milione di euro

(Di venerdì 20 settembre 2024) “È stato difficile, sono stato 17 giorni sulla, avevo paura e avevo paura del mare. Ripenso ancora a mio zio morto proprio in mare mentre voleva raggiungere le coste italiane. Non è facile per me ricordare. Cercavo di dormire sullaper non pensare, ma era molto difficile”. È una parte della deposizione che il 20enne gambiano Musa – uno dei 146 naufraghi presenti sulla– ha fatto ieri in aula aldi Palermo che vede imputato il ministro Matteodi sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Musa, l’unico migrante che ha seguito tutto ilNessuno degli altri 146 naufraghi ha mai partecipato alle udienze. Musa, allora 15enne, invece sì. E ha raccontato la sua tragedia. Iniziata tre anni prima della vicenda, quando 12enne arrivò in un campo di prigionia in Libia, dove veniva picchiato e torturato.