Milano-Cortina 2026 servono volontari | Jannik Sinner è il primo che ha detto ‘sì’

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) –, ormai è noto, iniziò la carriera da atleta come sciatore prima di diventare tennista. E se non potrà competere alle Olimpiadi diha deciso di esserci comunque in qualità dio e di ambassador. “Non si può fare un’Olimpiade senzae ilo d’eccezione persarà”, così il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano durante il suo intervento all’evento ‘Un sogno chiamato Parigi 2024’ in corso a. “Vi aspettiamo: un milione e 600mila presenze per le Olimpiadi invernali e due miliardi di spettatori”, ha aggiunto Giovanni Malagò. Per candidarsi comeo non sono indispensabili competenze o esperienze specifiche.