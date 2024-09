Milan il giornalista Padovan ‘stronca’ Fonseca e Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) E’ un momento delicatissimo in casae sono in corso delle valutazioni. La squadra diè reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Liverpool e in generale un inizio di stagione deludente. L’allenatore è finito nel mirino e rischia l’esonero ma anche le critiche nei confronti di Zlatansono all’ordine del giorno. IlGiancarlonon si è risparmiato ai microfoni diNews.it. “il cicloè già finito? Fosse per me nono sarebbe mai cominciato. Sono stato l’unicoitaliano ad averlo stroncato prima che arrivasse. Ilha sbagliato scelta perchénon si era meritato il. Non è da, perché non ha né esperienze precedenti positive né carisma, niente da sviluppare che noi avessimo intravisto”.