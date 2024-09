Mercoledì il primo video dal set della seconda stagione!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024), ildal set! In occasioneGeeked Week, Netflix ha diffuso undal set di2, in cui passeggiamo dietro le quinte dello show di Tim Burton, mentre Jenna Ortega e il resto del cast tornano nei panni dei loro personaggi. Ecco di seguito ilsta tornando! Con lei anche Mano, che ha consegnato al cast il copione dell’attesissimain occasione dell’inizio delle riprese in Irlanda. Dopo il successo da più di 250 milioni di viewsprima, rimasta in testa alla Global Top 10 di Netflix per 20 settimane ed entrata nella Top 10 di 93 Paesi, la serie, creata e diretta dalla mente geniale di Tim Burton, tornerà solo su Netflix con alcune nuove entusiasmanti aggiunte al cast.