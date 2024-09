Meno una settimana alla II edizione della manifestazione Harmony Award #StopViolence

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – Manca unaIIche, venerdì 27 settembre, vedrà la città di Monte San Savino diventare un vero e proprio baluardo contro la violenza e la discriminazione nel mondo dello sport e nella società civile. Organizzato dal Comune di Monte San Savino, con la regia di Angelo Morelli e Chiara Fatai, già ideatori e organizzatori del Premio Internazionale Semplicemente Donna, l’iniziativa avrà come mission quella di lanciare forte e chiaro un messaggio a favorecultura e del linguaggionon violenza, attraverso le testimonianze dei sei premiati che, alle ore 21.00, saliranno sul palcoscenico del Teatro Verdi per condividere racconti, aneddoti, curiosità e retroscena del proprio percorso sportivo e personale, in un talk show condotto dai giornalisti Massimo Boccucci e Massimiliano Morelli.