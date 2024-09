ll secondo neonato è morto dissanguato nessuno sapeva niente | la Procura ricostruisce il caso di Traversetolo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilpartorito da Chiara Petrolini lo scorso 7 agosto – ritrovato due giorni dopo seppellito nel giardino della sua casa a, in provincia di Parma – è. Lo ha reso noto iltore capo di Parma, Alfonso D’Avino, in una conferenza stampa tenuta nel mattino di oggi, venerdì 20 settembre, dopo che il Gip ha autorizzato gli arresti domiciliari per la 22enne, indagata per omicidio aggravato, premeditato e occultamento di cadavere Chi è Chiara Petrolini. D’Avino ha confermato che anche ilritrovato seppellito nel giardino era figlio della ragazza e del suo fidanzato Samuel. Il bambino – partorito il 12 maggio 2023 mentre i genitori erano fuori casa con il fratello per un saggio – è nato. In questo, si è ancora in attesa dell’esito degli esami autoptici per confermare la versione della giovane. Petrolini è l’unica indagata.