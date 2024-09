Il lato nascosto di Prince raccontato in un documentario inedito Netflix

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nel 2019ha investito un milione di dollari per ottenere l'accesso all’archivio di(1958-2016), un tesoro contenente innumerevoli nastri audio e video, fotografie e documenti. L’obiettivo era produrre una serie di documentari sull'iconico artista, affidando il progetto al regista Ezra Edelman, celebre per il suo lavoro in ambito musicale e sportivo, meglio conosciuto per il“OJ: Made in America”. Edelman ha lavorato a lungo e in silenzio al monumentale, realizzando un ritratto dell'artista di ben nove ore. Tuttavia, questo superava l'accordo iniziale, che prevedeva una serie della durata di sei ore. Questa discrepanza avrebbe consentito agli eredi didi trattenere i diritti musicali, creando un ostacolo cruciale: unsusenza la sua musica sarebbe infatti privo di grande impatto artistico e commerciale.