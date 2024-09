Giovanna Ricuperati | A Bergamo la competitività è un’ossessione l’innovazione può mettere le ali alle Pmi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024). Una lucida analisi di uno dei punti di forza del territorio bergamasco, un discorso legato al tema delsu scala continentale e al report presentato da Mario Draghi alla Commissione europea., presidente di Confindustria, è intervenuta in occasione del confronto con l’ex presidente del Consiglio sul ruolo dei centri di innovazione nel panorama europeo. “La determinazione di Draghi nell’orientare il futuro dell’Europa ci ispira profondamente – esordisce-. Il suo è un atto coraggioso capace di affrontare le complessità, di proporre una visione a lungo termine e di richiamare ciascuno di noinostre responsabilità”. “La Bergamasca è uno dei pochi territori manifatturieri d’Italia: ci piace pensare che questi territori rari siano preziosi, perchè creano valori non solo per le imprese ma per tutto il contesto – prosegue -.