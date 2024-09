Cora portata via dalla mamma in Costa Rica | per provare a farla tornare in Italia ci vogliono 20mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Olgiate Molgora, 20 settembre 2024 – Ventimila. È il prezzo della speranza di poter riportare sua figlia a casa. Solo che papà Stefano tutti quei soldi non li ha: è un operaio e ha altri due figli adolescenti di 14 e 16 anni da crescere e mantenere. Per questo Stefano Zardini, 41enne che risiede a Somma Lombardo, si appella a chiunque può e vuole aiutarlo a pagare le spese legali per presentare appello ai funzionari della Dirección general de migración y extranjería delper revocare il visto alla sua, ragazzina di 11 anni che nel marzo 2022 la sua ex 41enne, Annalisa Lucifero, ha portato via di nascosto da Olgiate Molgora dove abitavano fino in, senza chiedergli il permesso e nemmeno avvisarlo. La paura della madre era di perdere pure l’ultimogenita, come successo dopo la separazione con i due figli più grandi.