Concordato il governo avverte | Nella lista nera chi non aderisce

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 – Conferma il bonus di Natale, ribadisce la volontà deldi ridurre le tasse per il ceto medio ma lancia anche una sorta di avvertimento in vista della scadenza di novembre del cosiddetto «biennale preventivo»: chi non aderirà potrebbe finire in una sorta di «blacklist», con la possibilità di essere soggetto ad accertamenti. Il viceministro con la delega al Fisco, Maurizio Leo, non teme un flop dello strumento messo in campo per semplificare e rendere più trasparente i rapporti fra fisco e imprese. «Ci aspettiamo un’adesione massiccia». Ma ricorda anche che i contribuenti che non aderiranno «verranno inseriti in liste selettive».