Arezzo | rebus difesa Montini sì Chiosa forse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024)sì,. In vista della trasferta di domani sera a Pontedera, l’ritrova i pezzi di una, costantemente in emergenza in questo avvio di campionato complici gli infortuni. Il terzino ha ormai smaltito la broncopolmonite e tornerà a disposizione di Troise per la sfida del "Mannucci", pronto a riprendersi la titolarità a destra anche se il Lazzarini visto all’opera contro il Legnago meriterebbe la conferma. Il ballottaggio è aperto. Più fluida la situazione che riguarda. Il centrale ex Entella è ormai praticamente ristabilito, ma nel suo caso potrebbe prevalere la linea della prudenza considerata la delicatezza della lesione muscolare subita, senza dimenticare che si rigioca già dopo tre giorni.