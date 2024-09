Amelia Villano chi è la concorrente di Tale e Quale Show | vita privata flirt con Ramazzotti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024), è una giovane speaker radiofonica che è arrivata sulle pagine di cronaca rosa per un presuntocon Erosnel 2022., il presuntocon ErosStasera l’artista nota anche come imitatrice di Belen Rodriguez, sarà tra i concorrenti della nuova edizione di, programma condotto da Carlo Conti in onda a partire dalle 21:30 su Raiuno. Nata nel 1997 in provincia di Caserta, nutre una passione per la musica che inizia a coltivare in adolescenza quando muove i primi passi in una band. Conclusi gli studi , inizia un percorso televisivo quando nel 2015 diventa unadi The Voice Of Italy entrando nel team di Noemi.