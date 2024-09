Uil Base Usaf Aviano annuncia 44 licenziamenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Al termine della commissione congiunta delle tre forze armate americane delle basi in Italia, svoltasi alla presenza delle segreterie sindacali nazionali, sono statiti 44 esuberi nei servizi commerciali delladi(Pordenone). Lo ha reso noto Angelo Zaccaria, coordinatore nazionale Air Force della Uil. "Vogliono chiudere l'ufficio paghe aprendo appalto esterno - ha spiegato - con perdita di 4 unità , mentre 40 posizioni sono a rischio a fronte della fusione del Four Season, negozio ubicato adin Area 1, con il negozio principale dell'Exchange nell'area aeroportuale. Abbiamo, inoltre, ricevuto la riconferma che 29 posizioni Italiane sono sotto osservazione e riguardano il club ricreativo per i militari e la mensa italiana.