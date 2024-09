Ucraina | Provenzano ‘grazie a Pd impegno per via diplomatica’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – ?Oggi la delegazione del Partito democratico ha riaffermato al Parlamento europeo la nostra posizione di solidarietà all?e diper una pace giusta”. Così Peppe, responsabile Esteri nella segreteria Pd.“Gli europarlamentari, infatti, hanno votato per il sostegno umanitario, economico, politico e anche militare a Kiev per l?esercizio del suo diritto di difesa. E hanno espresso contrarietà sul punto specifico relativo all?utilizzo delle armi in territorio russo, confermando la posizione politica manifestata a luglio e più volte espressa dalla segreteria”.