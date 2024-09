Settore giovanile Le Under biancorosse partono con una vittoria Successi per le squadre di Gatti e Romoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Inizia con una(2-1) il campionato17 dei ragazzi biancorossi guidati da Michele. Tre punti ottenuti grazie alle reti di Bartolini e Vanni, intervallate dal pareggio temporaneo di Lo Bianco. Nel prossimo turno biancorossi in trasferta, in casa della Pianese.17 PERUGIA: Vinti, Cesarini, Bartolini (1? st Perugini), Pepe, Chiodini (33? st D’Ovidio), Cantalino, Ciani (1? st Brunori), Peruzzi (33? st Olimpieri), Forti (16? st Agnissan), Vanni (16? st Fiorentini), Bevanati (25? st Cingolani). A disp.: Strappini, Mechelli. All. Michele17 LATINA: Cherubini, Bacilieri, Carlopio (7? st Ienco), Diglio (30? st De Luca), De Negri (30? st Fontana), Lo Bianco, Pepe (16? st Iacobelli), Saccheri, Saraceni, Scandi (16? st Bongianni), Stangoni (7? st Rezzesi). A disp.: Pannozzo, Tommasetti, Pelle. All.