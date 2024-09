Parla l’assessore con la pistola | Dello sparo non ricordo nulla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

L'ex assessore comunale alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, cinquant'anni, accusato di eccesso colposo di legittima difesa per aver ucciso con un colpo diil trentanovenne Youns El Boussettaoui il 20 luglio 2021 in piazza Meardi nella città dell'Oltrepò Pavese, ieri in aula in tribunale a Pavia si è sottoposto all'esame e ha quindi fornito la sua versione dell'accaduto. Adriatici ha rievocato, rispondendo al pm Roberto Valli, la serata in cui è avvenuto il fatto contestato. L'ex assessore era in giro in centro a Voghera e aveva con sé la suaBeretta calibro 22, regolarmente detenuta, portata con colpo in canna e senza sicura inserita. In prossimità di un bar di piazza Meardi è sorta la discussione con El Boussettaoui che, secondo il resoconto dell'imputato, stava infastidendo alcuni presenti.