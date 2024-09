Open arms allarme sicurezza per i Pm | troppe minacce e lettere intimidatorie

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 settembre 2024) Èper i tre pm palermitani del processoMarzia Sabella, Calogero Ferrara e Giorgia Righi che, il 14 settembre scorso, hanno chiesto la condanna del ministro Matteo Salvini a 6 anni di carcere per avere illegittimamente vietato lo sbarco a Lampedusa a 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola. Le migliaia di messaggi di insulti eindirizzati ai magistrati hanno spinto la procuratrice generale di Palermo Lia Sava a rivolgersi al Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, l’organo competente ad adottare misure di protezione. I tre pm preferiscono non commentare. Insulti sessisti, epiteti volgari eanonime inviate in Procura generale sono solo alcuni degli episodi segnalati dalla pg di Palermo al Comitato.