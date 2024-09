Novara volley Bernardi | Una Nazionale Campione Olimpica? Vanto ed orgoglio per tutti noi!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lorenzo: “Scandicci, Milano e Conegliano superiori alle altre. Parigi 2024 grande possibilità di crescita al fianco di Velasco e Barbolini” In esclusiva ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it è intervenuto Lorenzo, allenatore della Igornel campionato di pallavolo femminile Serie A1 e fresco vincitore dell’oro olimpico come vice Velasco.ha raccontato come si sta preparando al nuovo anno dopo la conquista di Parigi e indicato le squadre più forti del campionato., si è reso protagonista di un’impresa straordinaria come la conquista dell’Oro Olimpico. Secondo lei, questo cosa porterà nella nuova avventura stagionale a? “Per me è stata una grande possibilità di crescita. Sono stato al fianco di due grandissimi allenatori, come Velasco e Barbolini, che possono insegnare tantissimo.