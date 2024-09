Mohamed Al Fayed accusato di stupro da 5 dipendenti dei magazzini Harrods

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Londra, 19 settembre 2024 – Un nuovo scandalo coinvolge la famiglia Ale in particolare, il fondatore dei, scomparso lo scorso anno. Cinque exlo accusano di. Cinque donne accusano diAl– il defunto miliardario egiziano e padre di Dodi, che morì insieme alla principessa Diana nell'incidente automobilistico avvenuto a Parigi nel 1997 – nel periodo in cui lavoravano per idi lussoa Londra. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica condotta dalla Bbc su oltre 20 exdell'esclusivo centro commerciale di Brompton Road, controllato da Alnel periodo tra il 1985 e il 2010, che hanno denunciato una serie di molestie sessuali nelle tante proprietà del businessman in Gran Bretagna e all'estero.