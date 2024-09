Massimina inaugurato il bus a chiamata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 settembre 2024 –, sul piazzale della stazione Aurelia, il servizio bus sperimentale aper il quartiere di(leggi qui). Hanno partecipato il sindaco, Roberto Gualtieri, l’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, e il presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti. Il servizio, attualmente gratuito, è in sperimentazione sino a dicembre. Il collegamento è da e per la stazione Fs di Aurelia con minibus da 8 posti, attrezzati anche per il trasporto delle persone con disabilità. La media al momento è di 97 corse al giorno. In totale finora sono state 1.167 le corse effettuate per 1.987 passeggeri trasportati. Roma, aparte l’esperimento bus a: come funziona “Il servizio adiventata strategico per sostenere le tradizionali linee di trasporto.