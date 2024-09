Louis Vuitton Cup Max Sirena | È stata più difficile del previsto ma abbiamo imparato tanto da queste 8 regate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Luna Rossa può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo alcune giornate di alta tensione, grazie alla vittoria in gara-8 su American Magic che è valsa il definitivo 5-3 nella serie ed il pass per la finale diCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano affronterà Ineos Britannia nell’ultimo atto della Challenger Selection Series, che comincerà tra una settimana e si svilupperà al meglio delle 13. Luna Rossa Prada Pirelli si è risollevata quest’oggi con una netto successo su Patriot, dopo il problema tecnico (rottura del carrello randa) alla barca che aveva compromesso il settimo capitolo della serie. “Oggi è una giornata positiva perchéfinalmente chiuso la partita con American Magic ed èpiùdel