Il Paradiso delle Signore spoiler | Marcello sogna in grande Matteo trema

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 19 settembre 2024)Portelli e il suo segreto saranno al centroprossime puntate de Il, come suggeriscono glidella soap opera di Rai 1. Il giovane, infatti, temerà che suo fratelloscopra che, in passato, è stato costretto da Umberto Guarnieri a tradire la sua fiducia e a tramare alle sue spalle. Ricordiamo cheera in apprensione per sua madre, la quale era gravemente malata e necessitava di un intervento chirurgico urgente in America per salvarsi. Umberto, accecato dall'odio nei confronti di, ha ricattato Portelli offrendosi di far saltare alla madre le liste d'attesa e di farla operare in tempi brevi da un chirurgo di fama internazionale. Guarnieri, però, ha preteso che il giovane gli facesse da complice in una truffa ai danni di Barbieri.