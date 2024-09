Grande Fratello Jessica ha dei dubbi su un concorrente | arriva la confessione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha deisu un: ladella cantante. Il consiglio dell’amica Ilaria Ali primi concorrenti stanno iniziando ufficialmente a conoscersi, e giorno dopo giorno iniziano a scoprirsi sempre di più.Morlacchi trae perplessità ha rivelato all’amica di aver puntato gli occhi su Javier, il giovane pallavolista. I due concorrenti però continuano semplicemente a chiacchierare durante il giorno e dunque non è scattato ancora un avvicinamento. Leggi anche, le schede dei concorrenti della prima puntata: ecco chi sono Il confronto tra le due donne in Casa “Ho sbagliato tanto per questo aspetto di vivere un altro amore per vedere come sono diventata” ha esordito la cantante. La giovane Ilaria ascoltando ladell’amica le ha consigliato: “Provaci”.